Nijmegenaar Nyls Korstanje scherpt eigen Nederlands record aan

De zwemmer had bij de mannen het record met 23,32 seconden al op zijn naam staan. Daar maakte hij zaterdag in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven 23,20 seconden van.

Korstanje over zijn nieuwe toptijd op het niet-olympische nummer: ,,Ik ben best tevreden. Zeker omdat ik nu vooral op de vlinderslag bezig ben. Er is nog steeds een realistische kans dat ik me kwalificeer voor de Olympische Spelen van Tokio op de 100 meter.”