Nijmegenaar Van Zundert geniet intens van bekerstunt tegen Vitesse: ‘Dit is zó mooi’

,,Niemand gaf ons vooraf een kans, dit is zó mooi. Het is nogal laat geworden”, zegt Van Zundert met licht krakende stem. In Werkendam bleef hij bij een 1-2 stand ijzig kalm en scoorde hij de gelijkmaker voor de tweededivisionist.



,,Een mooi lobje over de keeper heen. Mijn vader belde me voor de wedstrijd. ‘Je gaat een rode kaart pakken, of scoren vandaag’, zei hij. Gelukkig was het dat laatste.”

Negen jaar NEC

Van Zundert droeg negen jaar het rood-groen-zwart, waarvan zeven voor de amateurtak. ,,Ik ben nog steeds supporter van NEC, dat maakt deze overwinning op Vitesse dubbel lekker. Toen we na verlenging de strafschoppenserie haalden, wist ik dat we konden winnen. Vitesse heeft betere spelers, maar in penaltyschieten zijn ze niet beter dan wij.”

Dat bleek. Vijf ‘kozakken’ scoorden vanaf elf meter, Vitessenaar Melle Meulensteen miste. Daarop brak een Werkendams volksfeest los, met Van Zundert als hoofdgast door zijn late gelijkmaker.

Na zijn vertrek bij NEC in 2018 kwam hij via De Treffers en Spakenburg bij de huidige nummer twaalf van de tweede divisie terecht. ,,In mijn laatste seizoen bij NEC heb ik een aantal keer bij het eerste elftal op de bank gezeten, maar nooit mijn debuut gemaakt. Het zou geweldig zijn om in de volgende ronde NEC-uit te loten. Dan speel ik toch nog in De Goffert.”

Volledig scherm Lowie van Zundert jaagt Vitesse-verdediger Ferro op in Werkendam. © Pro Shots / Stefan Koops

