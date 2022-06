NK voetbal voor scheidsrechters: ‘Wij zijn liefhebbers van het spelletje, geen politieagenten’

Tim Bakens: gepolst door De Treffers, aan de slag bij Helmond Sport

GROESBEEK - Tim Bakens ruilt eerstedivisieclub Almere City FC per direct in voor competitiegenoot Helmond Sport. De in Groesbeek opgegroeide trainer wordt op De Braak assistent van de Belgische hoofdcoach Sven Swinnen.

