NMHC Nijmegen in cruciaal duel zonder topscoorder: ‘Anderen moeten nu opstaan’

SVO/VVLK maakt Leuths feest compleet met derbywinst op Millingen

SVO/VVLK won de allerlaatste derby in Leuth, de wedstrijd tegen Millingen in de vierde klasse E eindigde maandag in 2-0. Eendracht’30 verloor met 3-1 bij Olympia’18 en gaat zware weken tegemoet in de tweede klasse G.