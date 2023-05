NMHC Nijmegen loopt historische promotie mis na tweede nederlaag tegen Schaerweijde

NMHC Nijmegen blijft actief in de promotieklasse. Het lukte de Nijmeegse hockeyers maandag niet om Schaerweijde te verslaan in een alles-of-nietswedstrijd op eigen veld: 2-3.

De hockeyformatie loopt daardoor een historische promotie mis, want NMHC Nijmegen was in de jaren 70 voor het laatst actief op het hoogste niveau. De tegenstander uit Zeist blijft hoofdklasser. NMHC won het eerste duel na shoot-outs, ging vervolgens 4-2 onderuit in Utrecht en kwam maandag dus net tekort.

De Nijmeegse ploeg leek ondanks de ongekende support op het eigen sportpark in het eerste kwart nog niet helemaal wakker. Al na één minuut ging het mis, nadat Schaerweijde-spits Jelle Westendorp binnen sloeg, vrijgelaten in de cirkel. Ook in het begin van het tweede kwart ging het mis, Floris Molenaar profiteerde van geschutter achterin: 0-2.

De Nijmegenaren moesten dus aan de bak en wonnen aan vertrouwen door een harde rake slag van spits Jim van de Venne: 1-2. De hervonden energie leidde tot een schitterend binnen geslagen strafcorner van NMHC-aanvaller Tijn Stuve, zo de kruising in: 2-2.

De formatie van coach Bas Bogaard bleef daarna aanzetten en verdedigde beter dan voor rust. Zo pakte doelman Rolf Diederen onder meer op knappe wijze een strafcorner. In het laatste kwart kwamen de gasten toch weer voor, nadat Thur Stadelmaier hard werd aangespeeld in de cirkel en de bal promoveerde tot doelpunt: 2-3.

Daarna had NMHC nog zo’n twaalf minuten om het tij te keren. Via drie strafcorners op rij (genomen door Gijs van Lith, maar gestopt) lukte dat echter niet. Een tijdstraf voor verdediger Lars Leenen (geel) in de slotfase was vervolgens de dreun die NMHC niet meer te boven kwam. Ook een extra veldspeler in plaats van goalie Diederen draaide het duel niet om, ondanks enkele kansen.