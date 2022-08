Nordemann kreeg na zware val angst om af te dalen: ‘Maar het vertrouwen is terug’

Wat er is gebeurd? Hij weet het niet. Behalve dat het hard moet zijn gegaan en hij gelukkig niet alleen was. In maart werd David Nordemann (25) na een valpartij op een training in Spanje wakker in het ziekenhuis. De schade: een hersenschudding, een gehavend gezicht en een kapot gebit. ,,Heel heftig om jezelf in de spiegel te zien, terwijl je je niks kan herinneren”, zegt de Nijmegenaar.