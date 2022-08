Nu al een trainerswissel bij amateurs NEC: Dag voor Van Dreumel

,,Het is heel snel gegaan”, reageert de Nijmegenaar, die bijna tien jaar actief was voor Waalstad (eerder DVE-Trajanus en Keizerstad) in zijn woonplaats. ,,Het zag ernaar uit dat ik een jaar geen club zou hebben en de rust beviel me eigenlijk wel. Maar dit was de stap omhoog die ik wilde, dus heb ik ja gezegd.”

Metamorfose

,,Het is een leuke groep en er is zeker kwaliteit”, merkt Dag op. ,,Maar er is veel werk aan de winkel met zoveel nieuwe jongens, dat heb ik ook al wel gezien. Over een kampioenschap of promotie ga ik niets hard roepen. In een mooie klasse met regionale tegenstanders Union, DIO’30 en Beuningse Boys willen we bovenin meedraaien.”