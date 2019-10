Oegandese atlete is na gouden WK-race ‘heel trots op Nijmegen’

Kuijpers helpt Beuningen aan histori­sche zege

29 september LEIDERDORP - In het Zuid-Hollandse Leiderdorp heeft Beuningen de eerste zege ooit in de overgangsklasse geboekt. De ploeg van Joost Alkemade was te sterk voor Alecto: 0-2. ,,De ontlading was groot’’, zei Alkemade. ,,We hebben bewezen dat we zeker wel iets te zoeken hebben in de overgangsklasse.’’