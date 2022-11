Opnieuw een miraculeuze ontsnapping van Juliana, Quick neemt strafschoppen beter dan Union

NIJMEGEN - Vierdedivisionist Juliana ’31 is op wonderbaarlijke manier ontsnapt aan uitschakeling in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Ton Kosterman boog tegen het in de eerste klasse uitkomende MASV in de slotfase een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning.

,,Net als zondag in de competitie hebben we in de slotfase een achterstand omgebogen in een niet al te beste wedstrijd. De eerste twintig minuten speelden wij verzorgd voetbal, daarna leden we te veel balverlies”, vatte Kosterman de wedstrijd samen.

Zijn ploeg kwam kort na rust met 0-1 achter en na ruim een uur stond het 0-2. In de 87ste minuut maakte Juliana de 1-2 via Jop van Lith, waarna in de 90ste (Jacco Stolk) de 2-2 en in de 91ste minuut (strafschop Jeroen Meijers) 3-2 erin gingen. MASV eindigde het duel met tien man na een rode kaart in de slotfase.

Derdeklasser Quick 1888 heeft zich ten koste van tweedeklasser Union gekwalificeerd voor de volgende ronde van het bekertoernooi. Na negentig minuten was het nog 0-0, de strafschoppen werden vervolgens beter genomen door Quick 1888 dat met 3-5 de serie won en zich nu mag opmaken voor een bekerduel bij Go Ahead Kampen.

,,Het was een leuke wedstrijd tussen twee voetballende elftallen die beide niet op volle sterkte aantraden”, gaf Quick 1888-trainer Bram Remkes aan. ,,In de laatste vijf minuten kreeg Mido Brock kansen om het duel al te beslissen. Doelman Luc Gietelink pakte daarna de eerste strafschop in de reeks die volgde.” Collega-trainer Fabian Krebbers vond de wedstrijd van minder niveau. ,,De eerste helft was voor ons, de tweede helft voor Quick 1888. Wij hebben er bewust voor gekozen om wat jongens rust te geven. In de penaltyreeks miste Niels Vos omdat hij dacht zonder aanloop de strafschop te kunnen nemen.”

