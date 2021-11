Opnieuw streep door duel De Treffers: drie van de laatste vier wedstrijden afgelast

Voor De Treffers is de afgelasting alweer de derde in de laatste vier weken. Ook door de wedstrijden tegen IJsselmeervogels (29 oktober) en Kozakken Boys (13 november) ging een streep. Ook toen was corona de spelbreker.

Zo is het duel met Jong Volendam (3-2) van 6 november voorlopig de enige wedstrijd in de competitie sinds halverwege oktober. In de tussentijd kwam De Treffers wel nog in actie in de KNVB-beker, tegen competitiegenoot Rijnsburgse Boys.