Organisator over kickbokswedstrijd Wopke vs Bonky: 'Een uniek gevecht'

NIJMEGEN/VENRAY - Het is nog in het bijprogramma, maar eindelijk gaat het ervan komen voor Wopke Booijen. De 22-jarige kickbokser uit Nijmegen vecht tijdens het kickboksgala Fightersheart tegen ‘Bonky’ zijn eerste wedstrijd. In de kickbokswereld gaat het al een paar jaar over het ‘gevecht tussen lilliputters’.

Het vinden van een tegenstander viel niet mee voor Booijen. De Nijmegenaar, bijgenaamd de kleinste baas, zou eerder al eens tegen Ihsan Yuksel (aka Bonky) vechten, maar door een operatie van Yuksel ging die partij toen niet door.

Serieuze wedstrijd

Het tweetal is nu gestrikt voor het kickboksgala Fightersheart. Volgens organisator Mimoun Ahbouk uit Nijmegen is de partij van Booijen en Yuksel uniek. ,,Deze jongens vechten voor het eerst, daarom staan ze niet in het hoofdprogramma. Maar ze nemen de partij wel hartstikke serieus, anders was ik hier ook niet aan begonnen. Ik ben opgelucht dat de wedstrijd kan doorgaan. Dit is iets wat al ruim twee jaar speelt.”

Mimoun Ahbouk, organisator van Fightersheart én trainer bij Kickboxing Nijmegen, pakt groots uit met het gala. Het hoofdprogramma bestaat uit zes partijen in de A-klasse. Ahbouk geeft hoog op over de 30-jarige Appie Mouhdad, één van zijn leerlingen. ,,Appie is een sensatie voor het gala”, stelt Ahbouk. ,,Ik heb twee keer als coach in zijn hoek gestaan, beide keren staakte zijn tegenstanders de strijd vroegtijdig. Hij weegt 63 kilo, maar zijn stoten komen hard aan. Hij staat tegen een ervaren tegenstander. Appie moet voor de knock-out gaan. Op punten wordt het lastig tegen Ilias Hajoui.”

Regionale kickboksers

Uit de regio Nijmegen staat zes kickboksers op het gala, van wie drie A-vechters. Behalve Mouhdad komen ook Nijmegenaar Attilan Gungor en Beuningenaar Nick van der Sluys (beiden House of Boxing Beuningen) zaterdag in actie op het hoogste amateurniveau