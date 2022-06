Orion-fans massaal naar Uden voor nu al historische finale: ‘Dit is bizar én geweldig’

,,Eigenlijk is het te bizar voor woorden”, zegt teammanager Lars van den Broek (28) met een nog schorre stem van de donderdag met 3-2 gewonnen heenwedstrijd tegen UDI’19. ,,Vorig jaar, in het afgebroken coronaseizoen, deden we het al verrassend goed als nieuwkomer in de hoofdklasse. Dit seizoen merkten we dat de top 5 haalbaar was doordat de concurrentie punten liet liggen en wij een sterke reeks neerzetten. Als je dan ook nog de nacompetitie haalt en het tot de finale schopt, is dat een geweldige prestatie.”