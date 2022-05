Orion-trainer Van Haaren baalt, maar doet ook goede zaken met zijn ploeg

NIJMEGEN - Orion deed zondag met een gelijkspel in Nijmegen tegen Halsteren (3-3) goede zaken om plek drie in de hoofdklasse B, een positie die recht geeft op play-offs om promotie. Het gat met de Brabantse concurrent blijft drie punten.

Toch baalde Orion-coach Jeroen van Haaren na afloop. „Ik had ze heel graag op zes punten gezet en die mogelijkheid was er. We waren de betere ploeg en kregen de beste kansen.”

Zijn voetballers maakten in de absolute slotfase gelijk via Tijn Jellema, die ook al eerder in het duel scoorde. Het andere doelpunt kwam op naam van Ischa Perquin. Van Haaren: „We hebben een fitte ploeg, daardoor hebben we aan het einde vaak nog wat over.” Onder 19-speler Jesse van Benthem maakte zijn debuut.

De wedstrijd van Juliana’31 in Malden tegen Moerse Boys (4-1) stond in het teken van het afscheid van de 35-jarige Rick van Beijnen. Hij stopt na zestien seizoenen en de verdediger sleepte als invaller de ruime voorsprong mede over de streep. Jop van Lith (2x), Paul Diesel en Thomas Loning scoorden.

Bij Juliana, dat zevende staat, draaide het volgens trainer Ton Kosterman weer als vanouds na een mindere fase in de competitie. „Vooral voorin was het beter, onze aanvallers vonden elkaar en het doel weer. Een welkome zege.”