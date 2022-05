Orion vestigt zich in top hoofdklasse, AWC - met coach Jager weer op de bank - is bijna veilig

Duel Silvolde gestaakt nadat AWC-trai­ner Camiel Jager onwel wordt

WIJCHEN - De wedstrijd AWC-Silvolde in de hoofdklasse B is zaterdagavond bij een 1-0 stand in de 69ste minuut gestaakt nadat AWC-trainer Camiel Jager van de Wijchenaren onwel werd.

16 april