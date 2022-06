Pech zit triatleten van Trican dwars in eredivisierace

Vooral Mathijs Weijkamp was onfortuinlijk. Bij het onderdeel fietsen ging de atleet voor hem onderuit, waarna ook de Nijmegenaar ten val kwam. Met een gebroken stuur en een zwaargehavend lijf slaagde hij er wel in om te finishen. Sterker nog: tijdens het hardlopen - zijn sterkste onderdeel - haalde hij nog de nodige opponenten in, waardoor Trican uiteindelijk de schade beperkt hield en als zevende eindigde.

,,Als je valt, denk je niet na over eventuele verwondingen, maar wil je maar één ding: zo snel mogelijk weer op de fiets stappen”, zegt Weijkamp. Zijn collega Mick Schussel kwam onderweg eveneens ten val. Ook hij volbracht daarna nog de 10 kilometer hardlopen, terwijl hij nooit eerder in zijn loopbaan in wedstrijdverband die afstand had afgelegd. ,,Dat is een heel knappe prestatie.” De andere Trican-atleten waren Bram Koppenaal en Timo Feenstra.

Afmelden

Normaal begint een eredivisieploeg met vijf atleten aan een wedstrijd (er moeten er voor een klassering vier finishen), maar Trican startte zaterdag slechts met vier man. Niels van Lanen moest zich afmelden, omdat hij meedoet aan het WK in Montreal.

‘Rotterdam’ was de tweede wedstrijd van het seizoen. Bij de vorige, in Almere, eindigde Trican als derde. ,,We willen aan het einde van de rit een podiumplek hebben. Dat doel is nog altijd haalbaar”, zegt Weijkamp.

Voor de vrouwenploeg, die dit seizoen in de eredivisie debuteert, was er een negende plek. Sophie van der Most, Dieske Kruisselbrink, Marleen Meij en Imme Lammertink kwamen in Rotterdam in actie.