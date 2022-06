Penaltyreeks wordt Orion fataal: geen promotie naar derde divisie

Orion, in het seizoen 2018-2019 nog tweedeklasser en pas twee jaar actief in de hoofdklasse, won donderdag het eerste duel op eigen veld met 3-2. Daardoor had de ploeg van trainer Jeroen van Haaren zondag genoeg aan een gelijkspel in Noord-Brabant. Het bleef in de reguliere speeltijd lang 0-0. Maar door een late goal van UDI-speler Roald van Hout was alsnog een verlenging (en uiteindelijk dus ook strafschoppen) nodig.