Pijnlijke herstart voor Achilles’29: ‘Door de ondergrens gezakt’

Zaalhockey­sters NMHC delen in Nijmeegse derby eerste tik uit in promotie­strijd met Union

NMHC was zondag de sterkste in de zaalhockeyderby tegen Union: 3-1. De wedstrijd tussen de Nijmeegse ploegen, gespeeld in de Arnhemse zaal Valkenhuizen, was het voorproefje van een strijd tussen twee vrouwenteams met als inzet: promotie naar het hoogste niveau.

19 december