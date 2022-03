Pover De Treffers kan magere reeks niet stoppen

,,In balbezit speelden we veel te traag”, mopperde trainer François Gesthuizen. ,,De opbouw was te langzaam en er werd te weinig naar voren gevoetbald. Daardoor hadden we geen antwoord op het compacte spel van de tegenstander.”

De Treffers had een valse start. Ex-prof Lex Immers van Scheveningen benutte al na vier minuten een strafschop. Scheidsrechter Shona Shukrula wees naar de stip nadat Robin Janssen de bal tegen zijn eigen hand aan had geschoten. ,,Ik dacht dat het dan geen strafbaar hand is”, meende Gesthuizen. ,,We herpakten ons daarna wel goed en creëerden diverse hoekschoppen.”

Nadat een kopbal van Bryan Sirvania van de lijn was gehaald, knikte Brian Campman na een kwartier uit een corner wel raak: 1-1. ,,Ik had daarna het idee dat we konden winnen, maar uiteindelijk was ons spel daar te pover voor. Het had op het eind ook wat opportunistischer gemogen door hoge ballen voor de pot te gooien, maar dat gebeurde ook niet.”

De enige grote kans was na een uur voetballen voor Tije ten Den. De centrumspits onderschepte een verkeerde terugspeelbal, maar schoot vervolgens voor open doel over. In de slotfase kregen de bezoekers nog een paar mogelijkheden. Doelman Niels Kornelis van De Treffers tikte een kopbal van Immers over de lat en zag hoe Robert van Koesveld na een hoekschop van dichtbij miste.

De Treffers blijft ondanks het puntenverlies op de vijfde plaats staan.