Prima generale voor titelkandidaat Astrantia: 8-0 zege op Leunen

VOETBAL NIJMEGEN EO Trekvogels pakt periodeti­tel na doelpunten­re­gen in stadsderby, AWC’er Hubers breekt kuitbeen, Spanning terug in ‘Nijmeegse’ top derde klasse C

AWC won zondag in de vierde divisie B bij RKZVC in Zieuwent (1-3), maar verloor op ongelukkige wijze voetballer Youri Hubers. Na een ongelukkige actie moest hij met een brancard van het veld. Later in het ziekenhuis bleek dat de speler zijn kuitbeen had gebroken. Hij maakte nog wel de openingstreffer voor de Wijchense ploeg.