Profavontuur van Maldense basketballer Kanseyo begint in Duitsland

WK-deelname mogelijk in gevaar voor Susan Krumins: ‘Zwaar trainen zit er nu niet in’

9 augustus NIJMEGEN - Het zomerseizoen van Susan Krumins valt in het water. De 33-jarige topatlete uit Nijmegen kampt met vermoeidheidsklachten, waardoor ze niet goed kan trainen. Wedstrijden lopen zit er daardoor niet in. Het is de vraag of Krumins begin oktober mee kan doen aan de WK atletiek.