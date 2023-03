Protest De Treffers-duo tevergeefs: trainer Echteld blijft zes wedstrijden geschorst, Dkidak vijf duels aan de kant

Echteld werd in die thuiswedstrijd weggestuurd nadat hij boos het veld instapte en daarna buiten de lijnen nog aanmerkingen had op de vierde official. De trainer haalde verhaal bij de arbitrage nadat De Treffers-speler Azzedine Dkidak rood had gekregen. Na afloop betrad Echteld ook nog de kleedkamer van de scheidsrechters. Dat wordt hem zwaar aangerekend.