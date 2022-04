QZ-coach Wagemakers wisselt vrouwenploeg in voor de mannen

ZEIST - QZ ging zondag onderuit in de overgangsklasse B bij Schaerweijde in Zeist: 2-1. Mara Akankan maakte de enige treffer voor de Nijmeegsen. Dat gebeurde na de week waarin trainer Roel Wagemakers bekend maakte na zes seizoenen het vrouwenteam van QZ in te ruilen voor de mannen, waar hij momenteel al assistent-trainer is.

,,De ploeg vond het jammer, maar ik heb vandaag niet gemerkt dat er iets is veranderd”, zei Wagemakers, die het lopende jaar afmaakt. ,,We willen het seizoen goed afsluiten en ons handhaven op dit niveau. Zelf ben ik toe aan iets nieuws. Bij dit team heb ik alles meegemaakt.”

Zo haalde Wagemakers met QZ de kwartfinale van de Gold Cup (2018) en overleefde hij play-outwedstrijden. ,,Dat zijn de duels waar het echt om gaat.” QZ is in gesprek met een aantal kandidaat-opvolgers.

De hockeysters van NMHC verloren in Nijmegen van Rotterdam: 2-4. De promotieklasser kwam tegen de Zuid-Hollandse koploper 4-0 achter, daarna deden Elena Colmer en Tessa Verweijen wat terug voor de thuisploeg. ,,Dit was een lesje in effectiviteit”, zei NMHC-coach Bas de van der Schueren. ,,Gelukkig hebben we het niet laten lopen, dat is misschien wel de winst van de dag.”

De Nijmeegsen staan tiende (een nacompetitieplek) en treffen in april nog meer tegenstanders uit de top van de ranglijst. Daarmee lijkt mei de maand van de waarheid te worden, wanneer de equipe wel directe concurrenten treft. ,,Zou mooi zijn als we ergens in de komende weken kunnen stunten.”

Union (overgangsklasse B) verloor na de winterstop nog geen wedstrijd. Bij Oss wonnen de Nijmeegse hockeysters door twee strafcornervarianten: 0-2. Rosa Thijssen en Judith Kuijpers verzilverden zodoende de geleverde trainingsarbeid. ,,Hoewel we wat minder hadden getraind door de sneeuwval, hadden we extra op cornervarianten geoefend”, zei Union-coach Jouk Nijenhuis.

De mannen van NMHC gingen na een slecht vierde kwart onderuit bij concurrent Laren: 4-3. De Nijmegenaren zagen daardoor de top vier van de ranglijst verder uitlopen. De ploeg van coach Bas Bogaard staat vijfde met 25 punten uit 15 duels. ,,Als we een keer kampioen willen worden, dan moeten we dit soort wedstrijden wel gaan winnen”, zei de NMHC-coach. Tijn Stuve en Kjell Bakker (2x) scoorden.

Union (overgangsklasse A) verloor in Nijmegen nipt van koploper Gooische: 1-2. Gijs Noordam opende de score voor de thuisploeg, maar de sterke strafcorner van de uitploeg uit Hilversum was de ploeg van trainer Erik Verzijden te machtig. Eerste uitloper bij Union Leon Raaijmakers kon er vijf blokkeren, maar er gingen er ook twee in. Verzijden: ,,Onze tactiek klopte, zo'n duel tegen de koploper geeft vertrouwen.”