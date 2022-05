Rake strafcorners brengen hockeysters NMHC diep in de problemen

Maar ook die reddingsboei wordt een moeilijke opgave om nog te halen. Door de zeperd in Nijmegen is het gat naar de tiende plek (play-outs) opgelopen tot vier punten met nog twee duels te gaan.

In het tweede kwart was het MOP-speelster Bo van Kempen die de score voor de uitploeg uit Vught opende. Ze sloeg een strafcorner hoog binnen, onhoudbaar voor NMHC-keepster Saskia van Duivenboden. Het doelpunt viel juist na een periode waarin de Nijmeegsen aandrongen. De grootste kans was voor Tessa Verweijen, maar haar inzet werd gestopt.