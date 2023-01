Rood wordt hekkensluiter Achilles’29 fataal, zaterdagploeg AWC heeft geen kind aan Elistha

Breekpunt in de wedstrijd was, zegt Achilles-trainer Patrick Pothuizen, de vroege rode kaart van doelman Yorrit Kanters. Nadat DZC-coach Jos van der Veen volgens Pothuizen de grensrechter van Achilles had geduwd, kreeg Kanters rood in het daaropvolgende opstootje. ,,Het is een schande dat zo’n man langs de kant mag staan. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt’’, foeterde Pothuizen. ,,Laat ik vooropstellen dat wij anders moeten reageren, maar ik begrijp dat de jongens onze grensrechter in bescherming nemen.’’

Van der Veen over de vermeende duw: ,,Ik laat me daar niet over uit. Scheidsrechter Meilink heeft alles heel goed gezien en in zijn verklaring gezet. Ik denk dat Achilles’29 zich over heel andere dingen druk moet maken. Die club is een regelrechte schande.”

Kanters’ plaats onder de lat werd bij Achilles ingenomen door de 20-jarige Heijense doelman Jorick Roelofs die zijn competitiedebuut voor Achilles maakte. ,,Tot de rode kaart deden we aardig mee. Daarna lukte het ons niet meer om écht een vuist te maken.’’ Vlak voor tijd kreeg Abdual Bai Kamara zijn tweede gele kaart, waardoor Achilles de wedstrijd met negen man eindigde.

Door de nederlaag blijven de zwart-witten hekkensluiter in de eerste klasse D.

AWC wint inhaalduel dankzij snelle goals

AWC heeft de inhaalwedstrijd in de vierde klasse A thuis tegen hekkensluiter Elistha gewonnen met 3-1. De Wijchenaren deden daarmee wat van hen verwacht werd en verstevigden met de winst hun zevende plek op de ranglijst.

Al vroeg in de wedstrijd schoot Max de Bruijn zijn ploeg op voorsprong waarna Elistha voor rust nog gelijk maakte. In de tweede helft pakte AWC alsnog de verdiende driepunter dankzij doelpunten van Sjoerd Visser en Yurian Bisseling.

Elistha-trainer Johan Hendriks baalde: ,,In de eerste helft stonden we al na 8 seconden op een 1-0 achterstand en in de tweede helft scoorde AWC al na 3 minuten.”

