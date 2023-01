Rookworst of toch ginger ale? Deze boodschappen waren volgens Picnic het populairst in Gelderse steden

Picnic heeft per provincie en per stad uitgezocht welke boodschappen het afgelopen jaar het hardst in populariteit zijn gestegen. Waar het voorgaande jaar de Gelderse rookworst nog op één stond, moet de worst dit jaar zijn meerdere erkennen in slagroom. Bij bijna alle Picnic-klanten in de Gelderse steden werd dit product bovengemiddeld vaak besteld; alleen in Ede bleef de rookworst het populairst.