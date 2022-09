Roy Peters zwaait op zijn 47ste af bij eerste elftal Alverna: ‘Ik zou het nog een paar jaar vol kunnen houden’

VOETBAL NIJMEGEN EO Veel poules nog onbeslist: wie bekert er dit weekeinde verder?

NIJMEGEN - In het bekervoetbal in deze regio zijn nog opvallend weinig ploegen verzekerd van de volgende ronde. De Lentse derdeklasser DVOL weet zeker dat het team bovenaan in zijn poule eindigt en door is naar de knock-outfase.

