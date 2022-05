SCE heeft titel na spektakelstuk voor het grijpen: ‘Het is bijna onmogelijk om al je wedstrijden te winnen’

voetbal Nijmegen e.o. Alakmak schiet Woezik met hattrick uit de gevarenzo­ne, Union lijkt titel te kunnen vergeten

VOETBALOVERZICHT - Furkan Alakmak stal de show bij Woezik. Met een hattrick boog de aanvaller een 0-2 achterstand thuis tegen EFC om in een 3-2 zege. Door de derde overwinning op rij heeft de Wijchense club na een moeizame reeks met veel nederlagen een stap gezet naar het klassenbehoud in de eerste klasse C. Klik hier voor alle uitslagen van deze paasmaandag.

18 april