Seizoensopening badmintonners Smashing biedt perspectief, ondanks ruime nederlaag tegen landskampioen (1-7)

,,Het is lekker dat we een puntje hebben gescoord tegen zo’n grote ploeg, maar er had meer ingezeten.” Zo verloren debutante Leonie Rovers en Yannic Smeets hun enkelspelen nipt en was ook het duo Ella Peters-Lieke Maes dicht bij een overwinning.

Om haar niet direct te veel te belasten en Gootzen (die met pijntjes kampte) rust te geven, speelden de aanwinsten én eredivisiedebutanten Rovers (18) en Casper Spaans (16) de singles. Voor de piepjonge Spaans was het vooral een ‘leerwedstrijd’. Hij moest het gelijk opnemen tegen een van de beste spelers van de competitie: Jordy Hilbink (31), die een verleden heeft bij Smashing. ,,We hadden uiteraard geen winst verwacht. We wilden alleen dat hij zijn best deed. Toch was hij teleurgesteld, want hij had op beter spel gehoopt.”