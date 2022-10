Showkeeper Schalks van De Treffers gaat viral: ‘Als klein kind droomde ik al van deze ballen’

BMX’ster Laura Smulders wint voor vijfde keer wereldbe­ker­klas­se­ment: ‘Dit is bijzonder’

NIJMEGEN/BOGOTÁ - BMX’ster Laura Smulders heeft zich met overmacht verzekerd van de eindzege in de wereldbeker. De 28-jarige Wijchense won zaterdag in de Colombiaanse stad Bogotá de voorlaatste race, waardoor ze in het algemeen klassement voor de concurrentie niet meer te achterhalen is.

3 oktober