Sneeuw spelbreker bij Woezik, Beuningse Boys steviger aan de leiding

Beuningse Boys loopt verder uit

De nog ongeslagen koploper Beuningse Boys is in de derde klasse C verder uitgelopen op de achtervolgers Trekvogels en HAVO. De ploeg won donderdag de inhaalwedstrijd tegen staartploeg RKSV Driel met 5-0.

Na een klein halfuur werkte een Drielse verdediger een voorzet in eigen doel. ,,We hadden in de eerste helft wel een overwicht, maar creëerden nog niet veel kansen”, constateerde trainer Tonnie Pijnappels. ,,Tot aan het strafschopgebied voetbalden we goed, maar in de eindfase waren we slordig. Na rust kregen we meer ruimte.”