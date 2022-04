Specialiteit van hoofdklasser Orion: scoren in de slotfase

Botsing Ori­on-spe­ler en RKZVC’er gesprek van de dag, AWC deed wat het moest doen

NIJMEGEN - Orion verloor zondag in de hoofdklasse B van RKZVC (0-1) door een doelpunt in de tweede helft van Sjors Storkhorst, maar dat was na afloop niet het gesprek van de dag. Twee minuten voor tijd kwam een Orion-speler in botsing (hoofden tegen elkaar) met een RKZVC’er, hij moest met de ambulance naar het ziekenhuis.

3 april