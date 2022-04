Spectaculair eerbetoon bij viering tien jaar AAC-Olympia: ‘We zijn een klein dorp, maar hierin zijn we heel groot’

Korfbal­sters Odio (Millingen) promoveren op doelsaldo naar hoofdklas­se, Ona/Astrantia loopt topklasse mis

OVERASSELT - De korfbalsters van Odio (Millingen aan de Rijn) zijn zondag na een zinderend tweeluik met Heumen gepromoveerd naar de hoofdklasse, het tweede niveau in het vrouwenkorfbal. De uitploeg verloor het duel in de sporthal van Overasselt (16-15), maar het eerste duel in de play-offserie eindigde in 14-11 voor Odio.

17 april