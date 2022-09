Spelerstekort: zaterdagploeg Waalstad trekt zich per direct terug

,,Het is jammer en pijnlijk, maar we zien geen andere mogelijkheid”, zegt Öner Al. Hij is bestuurslid en was vorig seizoen assistent-trainer. ,,We hebben in de afgelopen jaren een stabiele ploeg neergezet die het niveau van de derde klasse goed aankon, maar er zijn afgelopen zomer veel spelers vertrokken. We hebben van alles geprobeerd om voor genoeg vervanging te zorgen, maar dat is ons helaas niet gelukt. Er zijn gewoon te weinig spelers die op zaterdag willen voetballen.”