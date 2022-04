SPES kan zich ook in ‘bonusjaar’ niet handhaven

De korfbalsters van SPES zijn zondag gedegradeerd uit de topklasse van het zaalkorfbal. De Milsbeekse formatie verloor in sporthal Heuvelland in Groesbeek ook het tweede beslissingsduel van Stormvogels uit Luyksgestel: 14-15. Dat gebeurde na een bloedstollende wedstrijd, waarin een verlenging van vijf minuten nodig was om een winnaar te bepalen.

,,We hebben er alles geprobeerd uit te halen en geknokt voor wat we waard waren”, zei SPES-coach Saskia van Kerkhof na afloop. ,,Dat is een pluim waard voor de hele ploeg. De teleurstelling is uiteraard groot. We hebben deze wedstrijd laten zien dat we toch wel op dit niveau thuishoren.”

SPES, oud-landskampioen en in het verleden altijd een van de beste ploegen van Nederland, was in april 2020 al gedegradeerd uit de topklasse, mede omdat de competitie vanwege corona vlak voor het einde werd stilgelegd. Omdat de korfbalbond de competitie vervolgens uitbreidde naar tien teams, mocht het team toch op het hoogste niveau van Nederland actief blijven.

Dit jaar werd de zaalcompetitie, opnieuw vanwege corona, ingekort en de ploegen verdeeld over twee poules van vijf. SPES had de pech vier sterke tegenstanders te treffen: het team verloor dan ook alle reguliere competitieduels, en vervolgens vorige week ook het eerste beslissingsduel met de Brabantse hekkensluiter uit de andere poule. De krappe selectie van Van Kerkhof had daarom een overwinning nodig om er nog een derde wedstrijd uit te slepen.

Daar was SPES dichtbij. Na een wat moeizame start met veel gemiste kansen, stevende de wedstrijd af op een spannend einde. In de slotfase stond SPES met 12-10 voor, met 13-12 achter en 14-13 voor. Stormvogels sleepte er op het nippertje een verlenging uit (14-14) en was in die vijf minuten het enige team dat de korf nog vond.

,,Dat het zo spannend was maakt de degradatie extra zuur”, baalde SPES-captain Veerle Berns. ,,Ik had het gevoel dat we er een derde wedstrijd uit gingen slepen en ook die gingen pakken. Het was een moeizaam zaalseizoen, zo vaak verliezen is niet leuk. Je wilt altijd het hoogste, en we waren zeker het liefst op dit niveau actief gebleven, maar misschien is het voor ons team (dat de laatste jaren veel ervaren krachten zag vertrekken, red.) wel beter dat we degraderen. Dit was voor ons ook een bonusjaar.”

SPES is nog niet helemaal uit de top van het zaalkorfbal verdwenen. Het team is op het veld nog op het hoogste niveau actief en staat daar in de middenmoot.