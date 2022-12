Streekderby AWC-Orion: ploegen in vorm hebben nauwelijks geheimen voor elkaar

UPDATE Groesbeke­naar Langeveld houdt De Treffers in de race: ‘Als je bovenin staat, vallen ballen vaak net de goede kant op’

GROESBEEK - Dankzij de enige echte Groesbekenaar in de selectie blijft De Treffers in de kopgroep van de tweede divisie. Tjeu Langeveld was zaterdagavond bij de 1-0 tegen Noordwijk matchwinnaar. ,,We hoeven niet meer naar het rechter rijtje te kijken.”

13 november