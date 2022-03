Stuntploeg Eendracht’30 moet vizier lager richten

Het thuisduel met koploper SDOUC was er voor tweedeklasser Eendracht’30 gisteren een van aan- of afhaken. Op voorhand was het verschil tussen de teams zeven punten. Bij een Mookse overwinning waren dat er vier geworden, nu lopen de Ulftenaren uit en bedraagt het gat tien punten. Eendracht zakt naar plek vijf, terwijl het zich met een zege een serieuze titelkandidaat had mogen noemen. Is daarmee de kans op het kampioenschap definitief verkeken voor de Noord-Limburgers?