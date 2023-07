Succes De Treffers ook opgemerkt bij de KNVB: trainer Leeroy Echteld wordt assistent bij Jong Oranje

Echteld geldt nu al als succescoach in Groesbeek. De Noord-Hollander heeft De Treffers met pressingvoetbal omgetoverd van degradatiekandidaat tot topploeg in de tweede divisie, het derde niveau van Nederland. Daar komt het bekersprookje van vorig seizoen nog bij. De Treffers stuntte tegen SC Cambuur en RKC Waalwijk en bereikte zo voor het eerst de laatste zestien in de KNVB-beker.

Eerder was Echteld, oud-speler van AZ, RKC en SC Heerenveen, assistent-trainer bij onder meer AZ, FC Emmen en PEC Zwolle. Ook had hij de B-ploeg van Paris St. Germain onder zijn hoede. Hij behaalde vorig jaar het hoogste trainersdiploma (UEFA Pro)

,,Het is een eer om te gaan werken met de toptalenten van Nederland, daar heb ik veel zin in”, reageert Echteld op de website van de KNVB. ,,Ik ben er trots op dat ik onderdeel mag zijn van één van de nationale teams van ons land. Samen met de spelers en de staf gaan we er alles aan doen om er iets moois van te maken.”

Nigel de Jong, directeur Topvoetbal bij de KNVB: ,,We zien in hem een talentvolle trainer die een perfecte aanvulling is op hoofdcoach Michael Reiziger. Ik denk dat het goed is dat Leeroy zijn werk als hoofdcoach bij De Treffers blijft doen. Niet alleen voor zijn eigen ontwikkeling, maar ook omdat het een mooi bewijs is dat prof- en amateurvoetbal hand-in-hand kunnen gaan. Met de ervaring die hij als oud-prof meeneemt geloof ik dat hij de jonge spelers van nu zeker kan inspireren.”