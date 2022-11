Technisch Eendracht maakt nu kennis met ‘boerengolfvoetbal’

Maldenaar Broens coacht zijn pupil Schröder in eigen land naar WK-titel

OSS - De Maldense rolstoeltenniscoach Joop Broens was zaterdag en zondag succesvol tijdens het WK rolstoeltennis in Oss. Zijn pupil Sam Schröder veroverde zowel in het singeltoernooi als in het dubbeltoernooi (met Niels Vink) de wereldtitel in de categorie quad.

6 november