Tennisclub Lewabo kan zich na twee coronajaren eindelijk opmaken voor play-offs om de landstitel: ‘We zijn vol vertrouwen’

Even leek het erop dat het team van coach Bjorn Graven, mede door blessures, kwalificatie zou mislopen. Maar op de slotdag ging het nét goed. ,,Daar waren we ontzettend blij mee”, zegt voorzitter Paul van Maren. ,,Het is fantastisch dat de play-offs bij ons worden gehouden, maar dat onze spelers nu meedoen, maakt het nóg mooier. Ik verwacht meer publiek.”

Meer vrijwilligers

Volgens Van Maren is het enthousiasme in de club alleen maar groter geworden toen het er – na een stroeve start – de afgelopen weken sportief beter uit begon te zien. Meer en meer vrijwilligers hebben zich aangemeld. Die hielpen met het ‘oppimpen’ van het tennispark en het bouwen van een centre-court. Op de tijdelijke tribune rond de twee hoofdvelden is plaats voor vijfhonderd fans.

,,Dit concept ligt al twee jaar klaar. We willen er iets speciaals van maken én het tennis in de regio promoten.” Zo is er woensdag een groot toernooi voor schoolkinderen uit West Maas en Waal die de afgelopen tijd onder schooltijd al met tennis kennis konden maken. Verder is er een recreatief toernooi. Vrijdag wijst de loting uit of Lewabo zaterdag in de halve finale tegenover Leimonias (Den Haag) of Suthwalda (Zuidwolde) staat.