Tennissers Lewabo halen tóch de eredivisiefinale dankzij routinier Sijsling en 13-jarige (!) Boogaard

Vooral het slotstuk was sensationeel, want Lewabo pakte het laatste punt via een super-tiebreak. Routinier Igor Sijsling versloeg samen met het 13-jarige (!) talent Thijs Boogaard in het laatste dubbelspel Boy Vergeer en Jannick Lupescu (5-7, 6-4 en 10-2). Lewabo moest vijf keer winnen van de Zuid-Hollandse gasten, die aan twee winstpartijen genoeg hadden voor kwalificatie.

,,Het was sensationeel wat Thijs samen met Igor presteerde”, zei de Wamelse coach Bjorn Graven van Lewabo. ,,Er waren 150 supporters aan het hopen en aan het bidden dat ze dat laatste punt binnen zouden slepen, maar toch bleef Thijs kalm. En dat op zo’n leeftijd. Hij is bij ons invalspeler, maar door zijn prestaties sta ik nu voor een lastige keuze. laat ik hem spelen tijdens de finale of niet?”

Sterren

Het antwoord op die vraag zou afhankelijk zijn van wie er fit en inzetbaar zijn bij Lewabo. Graven heeft op papier een sterrenensemble tot zijn beschikking, maar door blessures kwam de ploeg dit seizoen nog niet uit in de sterkste formatie. Tegen Spijkenisse moest Jesper de Jong zich ziek afmelden waardoor Boogaard in actie kwam. Graven: ,,We hebben dit jaar veel pech gehad, maar nu zat het een keer mee.”

Lewabo plaatst zich als nummer vier voor de finaleronde, de halve finales worden gespeeld op zaterdag. De tegenstander is dan Leimonias uit Den Haag of Suthwalda uit Zuidwolde. Dat wordt nog via loting bepaald. Ook Nieuwerkerk reist af naar het Land van Maas en Waal voor de finaleronde. ,,Ik ben blij voor alle vrijwilligers binnen de club die al maanden bezig zijn iets moois van het finaleweekeinde te maken. Het is fijn voor de club dat we er met onze ploeg bij zijn.”

Graven ziet zijn team, in 2019 landskampioen, als favoriet als de sterkste spelers beschikbaar zijn. ,,Andere ploegen vinden het waarschijnlijk niet leuk dat wij alsnog zijn geplaatst.”

Volledig scherm Stefan Wauters in actie voor Lewabo tegen Spijkenisse. © Gerard Verschooten