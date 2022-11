Terugkerend probleem drukt Juliana’31 in diep dal: ‘We praten niet over degradatievoetbal’

Schotse topatlete McColgan wil haar moeder evenaren: de Zevenheuve­len­loop winnen

NIJMEGEN - De Schotse topatlete Eilish McColgan wil op zondag 20 november bij de Zevenheuvelenloop in de voetsporen treden van haar moeder. Liz McColgan won de Nijmeegse hardloopklassieker in 1994 in een tijd van 49.56. Eilish liep nog nooit een 15 kilometer, maar moet in staat kunnen zijn het familierecord te verbreken.

