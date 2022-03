Titel raakt verder uit zicht voor Eendracht’30, DIO verslikt zich in hekkensluiter

Van Lith vertolkt na afmelding toch hoofdrol bij Juliana

MALDEN - Juliana-speler Jop van Lith meldde zich zondag in de ochtend met griepklachten af voor het duel met Minor. Toch stond de spits van de Maldense hoofdklasser in de middag op het veld. Hij werd in de tweede helft gevloerd, de strafschop werd onberispelijk raak geschoten door matchwinnaar Jeroen Meijers: 1-0.

20 maart