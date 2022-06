Ton Bulder (92) stuurde Ajacied Piet Keizer van het veld: ‘Ga jij de majoor maar eens uitleggen wat je hebt gedaan’

‘Ga dóórrrr!’ 92 jaar is Ton Bulder en de oud-scheidsrechter zit met de benen over elkaar in zijn stoel in het St. Jozefklooster aan de Nijmeegse Kerkstraat. Zijn stem klinkt echter nog net zo krachtig als toen die in de jaren 50 en 60 over de velden bulderde. In die tijd floot hij op het hoogste amateurniveau en zelfs in het betaalde voetbal.