Topatlete Krumins coacht Team Zevenheuvelen, Nijmeegse hardloopploeg nieuw leven ingeblazen

NIJMEGEN - Stichting Zevenheuvelen blaast de seniorentak van Team Zevenheuvelen nieuw leven in. Daarmee heeft Nijmegen zijn sterke hardloopformatie terug, die in uniforme tenues bij grote wedstrijden zal verschijnen. Topatlete Susan Krumins is aangesteld als coach.