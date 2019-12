Tot aan Tokio hebben alle weken van atlete Susan Krumins een kleurtje

Susan Krumins weet sinds mei van dit jaar dat ze naar de Olympische Spelen gaat. De 33-jarige atlete uit Nijmegen heeft de komende negen maanden al helemaal uitgestippeld.



Het ‘olympisch tenue’ voor de openingsceremonie van Tokio 2020 heeft ze gepast. ,,Dat zat heel goed. De foto's zijn ook al gemaakt’’, zegt Susan Krumins. De kans dat ze het ooit draagt, is net zo klein als vier jaar geleden bij de Spelen in Rio de Janeiro. ,,Toen was ik op trainingskamp in Sankt Moritz. Ik heb het daar wel even aangetrokken. Voor het gevoel. De opening heb ik niet gezien. Die was door het tijdverschil midden in de nacht.’’



In 2016 kwam ze pas in de tweede week van de Spelen aan in Rio. In haar achterzak zaten de startbewijzen voor de 5 en de 10 kilometer. Ze werd achtste en veertiende. ,,Ik liep drie wedstrijden in tien dagen. Tussendoor had ik keihard nodig om te herstellen. Ik had alleen de laatste dag om iets van Rio te zien. Ik wilde ook naar het strand, maar uitgerekend die dag heeft het alleen maar geregend.’’