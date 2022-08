Twee promoties naar de eredivisie, twee keer een vertrek: deze technisch directeur koestert geen wrok

Een overval op klaarlichte dag. Al helemaal voor de buitenwereld. Want Excelsior had het toch goed voor elkaar? Gepromoveerd naar de eredivisie terwijl niemand dat verwachtte. Bovendien was Nick Kersten pas één jaar in dienst. En toch is hij in de zomer verdwenen. ,,Ik wil én kan er niet veel over zeggen. Ja, dat er discussies waren over de weg die we met Excelsior wilden inslaan”, verzucht de gewezen technisch directeur.