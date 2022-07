Tweedeklasser Eendracht’30 ziet de voordelen van ‘verrassende’ verhuizing naar district Zuid II

Trainer Jeroen van Haaren voelt geen druk voor twee finales met hoofdklas­ser Orion

NIJMEGEN - De voetballers van Orion staan op de drempel van het grootste succes uit de clubhistorie. De Nijmeegse hoofdklasser is nog twee wedstrijden verwijderd van promotie naar de derde divisie. Donderdagavond ontvangt Orion in de eerste finale van de nacompetitie UDI’19. Zondag is de return in Uden.

