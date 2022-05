‘Uithuilen en opnieuw beginnen’ snel gedaan: SC NEC trekt na degradatie al veertien nieuwe spelers aan

Voetbal Nijmegen e.o. Groesbeek­se Boys vernedert Germania in gezapige derby, BVC’12 heeft jubileum­feest nog in de benen

VOETBALOVERZICHT - Groesbeekse Boys had in een gezapige derby geen kind aan de Groesbeekse dorpsgenoot Germania: 1-6. De uitploeg handhaaft zich daardoor in de top van de derde klasse D (Zuid 2), terwijl Germania op de laatste plaats blijft. Voor alle uitslagen van het zondagse amateurvoetbal, klik hier.

8 mei