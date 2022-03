UNI VV ontsnapt in Nijmeegse derby door eigen doelpunt Waalstad, Juliana’31 ongenaakbaar

Het bezoekende Waalstad kwam na 35 minuten bij een uitval via Fati Cakici op 0-1 en verspeelde die voorsprong na 83 minuten. Laatste man Huseyin Tokat werkte de bal bij een scrimmage met zijn hoofd in eigen doel waarmee UNI VV goed weg kwam.

UNI VV-trainer Maarten Cornelissen had het meeste recht om blij te zijn: ,,Maar in de tweede helft leunde Waalstad achterover en werd het eenrichtingsverkeer. De uitslag was terecht, al hoopten we in de slotminuut ook nog de winst te kunnen stelen. Hun keeper redde geweldig bij een inzet van Daniel van der Ploeg in de kruising.”