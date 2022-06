Union doet zichzelf tekort en grijpt naast promotie

De club uit Hengelo mag na de zomer in de eerste klasse beginnen. Het was een bittere nederlaag voor de formatie van trainer Fabian Krebbers. Zijn ploeg was voor rust beter, maar verzilverde de kansen niet. Ook in de slotfase had Union een overwicht. Bij een 2-1 achterstand leek een verlenging nog haalbaar, maar dat bleek ijdele hoop. In blessuretijd viel de 3-1. Daarna klonk meteen het eindsignaal.